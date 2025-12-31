Las recientes fotografías que muestran a Zaira Nara y Robert Strom compartiendo momentos en Punta del Este han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo argentino. Las imágenes, difundidas por ¡Hola! Argentina, exhiben una evidente cercanía entre la modelo y el polista europeo en distintos puntos del reconocido balneario uruguayo.

Robert Strom, de 37 años, proviene de una familia con un destacado legado empresarial y deportivo. Es hijo de Birger Strom y nieto de Robert Zellinger de Balkany, empresario que construyó un imperio de centros comerciales en ciudades como París, Madrid y Bruselas. Recientemente, parte de ese conglomerado fue vendido por un monto aproximado de 1.600 millones de euros. Además, Strom se desempeña como jugador profesional en el club de polo Sainte-Mesme, fundado por su abuelo, y suele alternar su vida entre castillos en las afueras de París y Palm Beach.

Zaira Nara y Robert Strom: fotos que despiertan rumores de romance en Punta del Este

Hasta ahora, Strom no formaba parte del ámbito mediático local, pero su aparición al lado de Zaira Nara lo ha ubicado rápidamente en el centro de atención. Según información difundida en el programa SQP (América TV), el acercamiento entre ambos habría sido facilitado por Martín Pepa y Pampita, quienes actuarían como verdaderos “celestinos” en este incipiente vínculo. Los eventos exclusivos y el mundo del polo habrían servido como escenario propicio para que la relación se desarrollara de forma natural.

Este posible romance también ha generado reacciones en el entorno sentimental previo de la modelo. Se ha informado que Facundo Pieres, su expareja, no habría tomado bien la noticia, dado que mantenía la intención de recomponer la relación. Sin embargo, Zaira Nara ha decidido mantenerse al margen de las especulaciones y, fiel a su estilo reservado, ni confirmó ni desmintió el vínculo. Antes de que las fotografías se viralizaran, ella misma había declarado que estaba disfrutando del verano con amigos y sin pareja.

Mientras las imágenes continúan circulando y alimentando los rumores, tanto Zaira Nara como Robert Strom mantienen un perfil discreto, dejando abierta la incógnita sobre el estado real de su relación en el exclusivo destino uruguayo.