¿Sudestada y lluvia? cómo estará el clima este miércoles en Mar del Plata

El clima en la última semana de febrero no empezó de la mejor manera y el pronóstico da buenas noticias para el fin de semana pero no para este miércoles, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su último reporte, el organismo anticipa una jornada inestable durante gran parte del día, con la escasa probabilidad de chaparrones tanto por la mañana como por la tarde, y una mejora hacia la noche, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado.

Durante la mañana se prevén chaparrones aislados, con una leve chance de lluvias, que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura rondará los 18 grados y el viento será leve, soplando del sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Por la tarde continuarán las condiciones inestables, también con chaparrones y una probabilidad de lluvia estimada entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura subirá hasta los 20 grados pero la playa solo será para los valientes: la intensidad del viento desmoronará la máxima y se espera baja sensación térmica.

Según el SMN el viento rotará al sur e incrementará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura bajará a 17 grados y el viento del sur se mantendrá moderado, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.