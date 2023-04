Cuernos, micrófonos y abandono: los detalles de su separación que hicieron explotar a Zaira Nara

Zaira Nara le dio una nota este jueves por la noche a "LAM" y habló de todo. De su reciente separación del polista Facundo Pieres, de cómo vive esta etapa de soltera después de su matrimonio y de un breve noviazgo que no prosperó, de su hermana Wanda, del hermanito que viene en camino porque la pareja de su padre está embarazada y hasta del escándalo de Jey Mammón. Pero luego de pasar la entrevista Yanina Latorre recordó detalles muy polémicos sobre el fin de su matrimonio con Jakob Von Plessen, que según la panelista incluyeron infidelidades de parte de la modelo, a quien su ex descubrió engañándolo tras poner micrófonos en su casa. Eso hizo que Zaira estalla y subiera a su Instagram un comunicado en el que pide que la traten con respeto y no mientan sobre el fin de su pareja.

“¿Qué pasó con tu última relación que nunca terminaste de confirmar nada pero los veíamos en fotos juntos?", le preguntaron a Zaira, y ella respondió: “Hasta el momento que yo no sienta que tenga que contarle algo a mis hijos, el resto no me importa”. La modelo dijo que es de "procesos lentos" a la hora de formar pareja y sentenció: "Siempre fui muy independiente, nunca dejé de trabajar y de tener lo mío. Esas metas las seguí teniendo y por más enamorada que esté, nunca dejé lo mío. ¡jamás! Hoy valoro no haber dejado el trabajo por nadie. Me gusta tomar las decisiones cuando estoy muy segura, me separé hace poco y está muy bien divertirse y ser feliz".

Al volver al piso, Latorre confirmó que fue Polito Pieres quien "la dejó" y detalló cómo fue el inicio de ese romance, cuando ella aún estaba en pareja con su esposo: "Von Plessen comenzó a sospechar de ella. Primero la descubrió y ella en su momento le dijo que sí, que estaba con él. Le pidió un tiempo, se separaron y después volvieron. Creo que se habían ido a Sudáfrica, la invitó para recomponer y cuando volvieron ella le juró que lo de Pieres se había terminado. Pero a él no le cerraba, le clavó un micrófono en el comedor de la casa", recordó Yanina, quien ya había dado esa versión en el programa de Ángel de Brito.

Al ver la nota, Zaira subió a sus historias de Instagram un texto en el que se quejó de lo que había escuchado en el programa y pidió que hablen de ella con respeto y sin mentir. “¿Tendremos que esperar mucho tiempo para que hablar de la vida ajena, inventar, sacar propias y malvadas conclusiones esté prohibido? Soy muy respetuosa del trabajo de los noteros que van hasta el lugar solo en busca de la nota. Freno, les doy una nota larguísima, cuando en verdad lo que quiero es volver a mi casa para estar con mis hijos. Respondo cada pregunta por mas picante o reiterada que sea. Trato de ser empática y entiendo su trabajo", escribió.

"Ahora.... Cuando la nota llega al piso se me trata con una falta de respeto absoluta, buscan la malicia a cualquier costo. Ojalá puedan dormir tranquilos. Y ojalá también puedan, por un segundo, ponerse en el lugar del otro a la hora de hablar tantos temas inventados con tanta liviandad. ¿Por qué tengo que soportar que me falten el respeto? ¿Por qué tengo que soportar escuchar que denigren a gente que quiero? Yo entiendo que es su trabajo. Pero que inventen y hablen de gente que quiero, es mi límite", cerró en su reclamo.

Al ver el posteo, Ángel de Brito tuiteó un mensaje en el que la acusó de hablar de intimidades cuando le conviene: "Cuando habló y filtró temas de Forlán, Icardi o La China, no tenía problemas. Caradurez al palo", tuiteó.