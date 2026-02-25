Colegios sin celulares en Mar del Plata: cerca de 20 escuelas prohibirán el uso

Colegios sin celulares en Mar del Plata: cerca de 20 instituciones prohibirán el uso en 2026.

La noticia que dio a conocer esta semana un instituto privado de no permitir el uso de los celulares en las aulas, despertó algunas críticas, pero en general el consenso en las redes sociales de los padres fue total y no sorprende. Esta prohibición ya es vieja en varios países de Europa desde casi una década y tiene que ver con la falta de atención que generan las pantallas en los chicos.

Este martes el Colegio Atlántico del Sur (Cads) comunicó oficialmente la medida. Sin embargo, según pudo saber 0223, la decisión previamente había sido tomada en forma conjunta por varias instituciones de la ciudad. Incluso otros establecimientos ya adoptaron la restricción desde el año pasado.

Según un relevamiento y en base a los comentarios que hicieron llegar varios padres a este medio, cerca de 20 colegios privados, inclusive algunos de educación estatal, tomaron la misma decisión que busca que los estudiantes no se distraigan por el uso de los teléfonos y/o otros dispositivos como los relojes digitales.

Sin teléfonos en los recreos

La restricción se implementa de distintas maneras, aunque en general prima la de poder llevar el teléfono y tenerlo apagado y en otros casos los estudiantes deben entregarlo en el ingreso. En esos casos, los aparatos estarán en un compartimento “bajo llave” y luego será entregado en el horario de salida. E incluso pusieron a disposición el teléfono del establecimiento y otros directamente el del WhatsApp.

Algunos padres cuestionaron que los chicos no puedan usar el teléfono durante el recreo, ya que suelen utilizar las billeteras digitales para la compra de comida o golosinas en los kioscos.

Algunos de los colegios que adoptaron la medida

Los colegios que restringieron el uso del celular son: Sagrada Familia; Huinco; San Roque; Gianelli; Esquiú; Instituto Argentino Modelo; San Cayetano; Loris Malaguzzi; San Nicolás y Antártida Argentina.

En tanto, los colegios Jesús Obrero; Stella Maris, Yumbel; Leloir; Quilmes y el Tejedor, implementaron la prohibición de los dispositivos desde el 2025.