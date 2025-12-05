Portugal frenó a pura contundencia la ilusión argentina en Filipinas

La Selección Argentina no pudo hacerle frente al potencial de Portugal y fue goleada por 7-1 en la semifinal del primer Mundial femenino de la historia del Futsal. El domingo a las 6 jugará por el bronce contra Brasil o España.

La ilusión era tan grande como el desafío ya que después de una fase de grupos perfecta y un gran triunfo en cuartos de final ante Colombia, las chicas soñaban con estar en el último partido del certamen. Sin embargo, el golpe de realidad fue duro, porque la potencia europea y 3ra del ranking de la FIFA, cortó el sueño con un triunfo contundente.

Las lusas hicieron la diferencia en el primer tiempo con seis goles en los primeros 15 de los 20 cronometrados, se extendió en la segunda parte y recién sobre el final pudo llegar el gol de Mailén Romero para el descuento.

La historia no termina porque la albiceleste llegará hasta el último día de competencia y disputará el partido por el tercer puesto el próximo domingo a las 6:00 contra Brasil o España, 1 y 2 del escalafón mundial, respectivamente.

Con un equipo que mezcló experiencia con juventud, Nicolás Noriega, DT del seleccionado desde 2017, pudo alcanzar las semifinales de la primera edición de la Copa del Mundo femenina de Futsal e intentará dar un paso hacia el podio.

