La intentaron asfixiar delante de su bebé y le dispararon a su marido: escalofriantes detalles de una noche de terror

El resultado de semejante escena de violencia parece irrisorio. Un grupo de ladrones ya conocido en el barrio, peligrosos porque están dispuesto a todo, perpetuaron la brutal entradera de la cual se llevaron 30 mil pesos.

Entre los vecinos y fuentes cercanas, 0223 reconstruyó la noche de terror en Estación Chapadmalal que terminó con un residente de la casa, hombre de 37 años, herido por un balazo en la pierna e internado. Según testigos, los delincuentes roban seguido en el barrio: tienen una camioneta Amarok y motos que utilizan de apoyo, como vehículos de fuga, rodados que identificaron luego de la entradera.

Le dispararon en la pierna adelante de su bebé de cinco meses en un escalofriante asalto

Los ladrones entraron a la vivienda familiar y no tuvieron piedad. No les importó que la pareja se encontraba con su bebé, de cinco meses. Ingresaron armados y empezaron a amenazar, reclamando dinero. Le apuntaron a los tres y empezó lo peor: a la mujer la ataron e intentaron asfixiar, ella revoleó el teléfono de la desesperación y se pudo escapar para encerrarse en el patio con su hija.

En el jardín, los perros estaban atados y por allí habían ingresado los delincuentes. Pensaban que se querían llevar las pertenencias, porque no conservan ahorros en su casa, pero los elementos que tomaban los delincuentes los rompían. Incluso agarraron una llave y la descartaron también. Buscaban plata y no había. Entonces, atacaron al hombre con un disparo.

Los vecinos escucharon los tiros y llamaron a la policía. Al mismo tiempo los ladrones escaparon. Mientras se recupera el hombre lesionado por la bala en su pierna, la Policía le sugirió a los vecinos que efectivamente es el mismo grupo que delinquió repetidas veces en Estación Chapadmalal. Una particular situación que genera miedo por la ferocidad de sus ataques y que sufrió en carne propia una familia del barrio.