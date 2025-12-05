Renuevan el alerta en Mar del Plata con posible caída de granizo

El SMN prevé lluvias intensas y posible caída de granizo. Foto: archivo 0223.

Luego de una jornada con calor extremo y lluvias intensas en cortos períodos, Mar del Plata amanece con un nuevo alerta amarillo meteorológico.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un viernes con alerta por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

Además, el organismo prevé ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros", advirtieron.

El pronóstico indica que la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 23, varios grados menos que la jornada del jueves que resultó realmente agobiante y anormal para Mar del Plata.

Recomendaciones del SMN durante la tormenta

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.