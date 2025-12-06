De la mano de MessI y De Paul: Inter Miami se consagró campeón de la MLS por primera vez en su historia

Las "Garzas" consiguieron su primera liga al derrotar a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS.

El Inter Miami CF se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025 al vencer a los Vancouver Whitecaps en la gran final, la MLS Cup 2025, disputada este sábado.

Las Garzas, con Lionel Messi como capitán y figura estelar, logró su primer título de la MLS en su corta historia. El equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Esta consagración es el cuarto título en la vitrina de los de Miami desde la llegada del astro mundial, sumándose a la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters' Shield 2024 y la MLS Conference Cup 2025.

En un contragolpe a los nueve minutos, Tadeo Allende encaró por la izquierda y buscó el pase al segundo palo para un compañero pero el Édier Ocampo la interceptó, con la mala fortuna que le rebotó y terminó entrando en el arco de Takaoka para que el conjunto local se ponga 1-0 arriba en el marcador.

A los 15 minutos del complemento, en el punto penal, Brian White recibió de espaldas al arco y tocó a su derecha para el solitario ingreso de Ahmed que le dio mordido con la parte interna de su pie diestro al primer palo de Rocco Ríos Novo que llegó a tocar la pelota pero se le terminó metiendo dentro del arco y e esta manera el conjunto canadiense consiguió el 1-1.

A los 26 del segundo tiempo, Andrés Cubas perdió en el mano a mano con Lionel Messi. El astro rosarino metió un pase al hueco para dejar mano a mano De Paul que definió cruzado ante el achique del japonés Yohei Takaoka y puso el 2-1.

En una de las últimas jugadas del encuentro, Tadeo Allende terminó sentenciando el marcador y puso el 3-1 definitivo del Inter Miami sobre el Vancouver Whitecaps en la final de la Major League Soccer (MLS).

Con esta victoria, el Inter Miami se consagró como el mejor equipo de Estados Unidos por primera vez y Lionel Messi sumó otro título a su palmarés, alcanzando la impresionante cifra de 48 trofeos en su carrera.