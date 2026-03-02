Messi volvió a brillar, alcanzó un récord de Pelé y quedó a dos goles de una marca extraordinaria

Lionel Messi una vez más fue determinante para el Inter Miami. En este caso, para vencer al Orlando City en el Clásico del Sol que se disputó este por la segunda fecha de la Fase Regular de la Major League Soccer 2026. Leo fue clave para remontar un 2 a 0 que terminó siendo un 2 – 4.

El 3 a 2 llegaría a 5 minutos del cierre mediante Telasco Segovia y sobre el pitazo final, Lionel Messi selló el marcador definitivo. Fue este último aporte el que le permitió al rosarino igualar a Pelé en la tabla histórica de goleadores de tiro libre. Ambos se ubican en el cuarto lugar con 70 anotaciones. De esta manera, Leo se ubica a tan solo 8 tantos de la cima que de momento ocupa en soledad Marcelino Carioca. Asimismo, para entrar en el podio debe marcar dos más, para compartir el tercer lugar con Juninho Pernambucano, y 5 para posicionarse segundo al lado de Roberto Dinamita.

Por otra parte, vale mencionar que el capitán de la Selección Argentina quedó a tan solo dos goles de los 900 en toda su carrera (sigue segundo en la clasificación histórica de goleadores por detrás de Cristiano Ronaldo que acumula 965), además de que ya acumula 22 años consecutivos convirtiendo en partidos oficiales.

