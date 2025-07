El fuerte posteo de la figura de Boca que no fue convocado por Copa Argentina: ¿Qué buscan con tantas mentiras?

El mediocampista chileno de Boca, Carlos Palacios, rompió el silencio en redes sociales luego de no ser convocado por Miguel Ángel Russo para el partido de este miércoles frente a Atlético Tucumán, y desmintió los rumores que sostenían que llegó en estado de embriaguez al entrenamiento del lunes.

"¿Que buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?", comenzó el texto de la publicación en sus historias, a través de su cuenta oficial de Instagram. Y continuó: "Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva".

Asimismo, explicó los motivos que lo marginaron de la citación del DT xeneize para el duelo ante el Decano, a partir de las 21:10 en el estadio Único Madre de Ciudades, válido por los 16avos de final de Copa Argentina. "El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer", explicó desmintiendo las versiones que sostenían que llegó fuera de forma a la práctica.

En la misma línea, el ex Colo-Colo se expidió acerca de dichos rumores. "Si buscan hacerme quedar mal, lo están logrando, pero a base de mentiras. Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias. Pero no son los únicos, en mi propio país los periodistas se viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona???", cuestionó. Además, añadió: "No quería entrar en esta polémica ni en explicar o aclarar las cosas porque creo que todas son sin fundamentos, pero ya es muchísimo lo que se habla, se malinterpreta y se dice a base de MENTIRAS!!!!".

Por último, Palacios reflexionó respecto a su rendimiento en el cuadro de La Ribera y sobre el malestar de los hinchas con las recientes actuaciones, no solo del trasandino, sino también de todo el equipo. "¿Que me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí, soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más", escribió. Y concluyó: "¡¡¡Nunca he llegado en mal estado a entrenar!!! ¡¡¡Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club!!! ¡¡¡No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel !!!".