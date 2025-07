Mar Chiquita se quedó con el Torneo Apertura Femenino: conocé todos los campeones

En un fin de semana a puro voley, se jugaron las semifinales y finales del Torneo Apertura Femenino en todas sus categorías que organiza la Asociación Marplatense de Voleibol (AMV). Mar Chiquita y Once Unidos, se repartieron los títulos.

En distintas canchas de la ciudad se definió el primer certamen del año desde Sub 13 hasta Primera División para coronar a las campeonas en cada una de sus divisionales. Incluso la Copa de Oro del Top 8 se jugó en el Club Once Unidos en donde el público se hizo presente en cada uno de los partidos y así el color de las hinchadas les dio un plus a estas definiciones.

Los resultados en el Top 8 Copa de Oro fueron los siguientes:

Sub 13: 1° Once Unidos “A” - 2° IAE Club “A” - 3° Mar Chiquita “A”

Sub 14: 1° Once Unidos “B” - 2° Mar Chiquita “B” - 3°IAE Club “A”

Sub 16: 1° Once Unidos “B” - 2° IAE Club “A” - 3° Mar Chiquita ”A”

Sub 18: 1° Mar Chiquita “B” - 2° Once Unidos “B” - 3° Once Unidos “A”

Primera división: 1° Mar Chiquita - 2° Once Unidos - 3°IAE Club

En Primera, el título fue para Mar Chiquita

La definición de la primera división del voley femenino marplatense fue una verdadera fiesta. Un gran marco de público se hizo presente en el Club Once Unidos y así, el partido fue aún más atractivo. Los enfrentamientos entre Mar Chiquita y Once Unidos se han convertido en un clásico tanto en instancias locales como provinciales. Ambos planteles desplegaron un alto nivel juego, fueron protagonistas a lo largo de la competencia y llegaron a esta instancia para ir en busca del objetivo: ser campeonas del primer torneo del año.

En esta ocasión, el “rojinegro” ganó 3-0 (25-23, 25-23 y 25-19) a “once”. Fue un partido muy parejo especialmente en los dos primeros sets en donde el tanteador fue cambiante. En varios pasajes, los equipos sacaban una pequeña diferencia de puntos en donde rápido el otro se lo achicaba. Así fue un partido durísimo y electrizante hasta la última jugada.

El entrenador de Mar Chiquita Santiago Tadey analizó que “fue un partido parejo, con muchas defensas de ambos lados y puntos largos, donde nosotros manejamos mejor los finales de sets y pudimos cerrarlos a nuestro favor”.

Con este partido se cierra la primera etapa del año, lo que la Asociación Marplatense de Voley denomina Torneo Apertura. Al respecto, Tadey dijo que “es la primera vez que tenemos el equipo completo en lo que va del año (Herrero y Pampin han tenido concentración y torneos con la selección nacional) y es un equipo muy joven (la más grande tiene 20 años) que vienen jugando juntas hace mucho tiempo, que siempre busca un poquito más, que quiere más, que quiere mejorar, que quiere ganar. Tener un grupo así es un placer, no solo por lo que se esfuerzan entrenando y jugando sino por lo que transmiten dentro del club a las más chicas que estaban todas en las gradas viendo y disfrutando del partido”.

Una de las jugadoras del equipo campeón es Belén Enriquez. Ella ha participado durante varios años en diferentes etapas con la selección nacional de beach volley. Sobre la final entre Mar Chiquita y Once Unidos destacó que “fue un partido peleado que sabíamos que iba a ser así, aunque haya sido en tres sets para nosotras. Es un partido re lindo para jugar porque estamos los dos equipos a la altura y ya nos conocemos. Es muy importante que haya bastante gente en la cancha, eso hace que el partido sea más interesante”.