A Aldosivi le faltó profundidad y no pasó del empate ante Newell´s

Chávez trató de cambiarle el peso en el ataque a Aldosivi pero no pudo romper el cero. (Fotos: Prensa Aldosivi)

Aldosivi y Newell´s se contagiaron del día y jugaron un partido feo en el "José María Minella", donde hubo buenas intenciones pero que no llegaron a buen puerto. El equipo de Mariano Charlier sigue extrañando a Elías Torres, no sólo por los goles, sino por las jugadas que se generaba solo. En el 0 a 0 le costó mucho llegar al arco de Espínola, buscó durante toda la tarde pero careció de profundidad. El "tiburón" no pudo convertir en las tres fechas que van del Torneo Clausura.

Es difícil hacer un análisis muy profundo del partido, porque verdaderamente pasó poco. En el arranque parecía llevárselo por delante el "tiburón", pero rápidamente avisó la "lepra" con una acción que terminaba en gol de Maroni pero fue invalidada por offside previo de Banega. El juego se volvió luchado, trabado, con muchas imprecisiones y escasas situaciones de peligro. Una pelota parada por lado y un remate desde afuera de Serrago que despejó con esfuerzo Espínola, fue todo lo que pudo conseguir el local en el arco rosarino.

La segunda mitad dio la sensación de ser más entretenido, aunque si buscamos contabilizar jugadas de riesgo son contadas con los dedos de una mano. Preciado tuvo buenos arranques pero cuando llegaba al área buscaba el penal y se diluía. Lo mejor en el complemento fue con remates sorpresivos de afuera, uno de cada lado y sin dirección. Lo más destacable en Aldosivi terminó siendo el regreso de Tobías Cervera, que llegó el jueves y ya tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos, en un lugar donde Charlier necesita encontrar rápido soluciones, ya que no pudo marcar en las primeras tres presentaciones.

Síntesis

Aldosivi (0): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi y Justo Giani; Tiago Serrago, Franco Rami y Ayrton Preciado. DT: Mariano Charlier.

Cambios: ST 11' Tobías Cervera por Rami, 21' Rodrigo González y Lautaro Chávez por Gino y Preciado, y 33' Matías García por Cerato.

Newell’s (0): Juan Espínola; Alejo Montero, Víctor Cuesta, Luciano Lollo y Angelo Martino; Luca Reggiardo, Ever Banega, Gonzalo Maroni y Luciano Herrera; Carlos González y Franco Orozco. DT: Cristian Fabbiani.

Cambios: ST 10’ Giovani Chiaverano por Orozco y 20' Valentino Acuña por Herrera.

Goles: No hubo

Árbitro: Felipe Viola.

Estadio: José María Minella.