De papelón en papelón: Boca le da de comer a todos y lo llenan de memes

Cuando parece que Boca no puede estar peor, se supera. Día a día. Partido a partido. No sólo juega mal, sino que tiene situaciones insólitas e increíbles como el cambio en el entretiempo en el que Merentiel no estaba enterado, se vivió un momento de desconcierto y terminó ingresando Giménez. Encima, en el complemento llegó el tanto de Huracán y todo fue todavía peor. Boca y Russo, los principales apuntados en los memes que explotaron en X (extwitter).