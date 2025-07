Campaña de prevención contra la Hepatitis en Mar del Plata: "La clave es precaución”

En el Día Mundial contra la Hepatitis, 0223 conversó con Claudia D´Amico, responsable de Hepatología del Cema, mediante el cual se llevó adelante una detección gratuita de dicha patología frente a la Catedral. De esta manera, se logró saber más sobre esta enfermedad silenciosa.

“Estamos aprovechando a concientizar sobre la importancia de vacunarse para la Hepatitis B: una hepatitis que se contagia por sangre y vía sexual, como el HIV”, explicó D´Amico a este medio. Y agregó que existe “una vacunación en tres dosis”, la cual es de suma importancia porque “con esto prevenimos”.

“La Hepatitis C se contagia por sangre y no tiene síntomas. Si uno no se hace el test, no se entera”, agregó. Y aunque no existe una vacuna contra ella, sí hay “un tratamiento que se hace durante ocho o doce semanas y te curas”. Entonces, “es muy importante que se haga el test alguna vez en la vida”.

Además de esta jornada, estarán el martes 29 en el CAP La Peregrina, el miércoles en el Cema (9.30 a 13), el jueves en el CAP Parque Independencia y todos los lunes en el CAP N°1 (Colón y Salta) de 9 a 13. “Hay varios puntos donde se puede acercar en forma voluntaria, gratuita y en dos minutitos tiene el resultado”, detalló D´Amico.

“La clave es precaución”, afirmó la responsable del Cema (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias) ya que si no se hace el tratamiento para la Hepatitis C, la persona puede llegar a una crónica y evolucionar a una cirrosis”.

Por lo cual, aconsejó: “Toda persona que está en alguna problemática de drogas, tratar de no compartir jeringas, no compartir el canuto, que son lugares donde uno tiene mucha sangre y puede contagiar".

Y finalizó: "Si uno hace un tatuaje, que sea en un lugar con la higiene y la protección necesaria. Y todo lo que sea utensilios personales como el cepillo de dientes, maquinita de afeitar, alicate, personal, no compartirlo”.