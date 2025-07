"Perdón amiga, no pude ayudarte": identificaron a la joven que murió en el gimnasio

A la espera del informe preliminar de la autopsia, la Justicia confirmó este miércoles por la tarde que la joven de 34 años que murió cuando entrenaba en un gimnasio del barrio Coronel Dorrego de Mar del Plata fue identificada como Solange Ábalos.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 revelaron la identidad de la mujer que realizaba ejercicio físico hoy por la mañana en un gimnasio ubicado en la zona de avenida Colón y Coronel Suárez. Por motivos que son materia de investigación, la mujer se descompensó en medio de una clase y falleció en el acto.

Los responsables del establecimiento le brindaron los primeros auxilios y le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de un servicio de emergencias privado, cuyo personal constató la falta de signos vitales.

La noticia causó conmoción en las redes sociales y varios usuarios despidieron a la víctima con afecto. "Que injusto y triste lpm. Descansa en paz Sol hermosa. Volá alto genia, hermosa Sol. Así te voy a recordar. Siempre tan alegre, bailando y siempre con esa buena onda que irradiabas! Dios le de fuerzas a tus hijitos y familia", lamentó una compañera.

"Descansa en paz compañeraaa, la alegría de la chamba fuiste para todas... te vamos a extrañar mucho", compartió otra joven.

"Amiga de mí corazón, no puedo creer que me dejaste sola. Pensé que me estabas jodiendo, que te estabas por desmayar. Estábamos re bien haciendo gimnasia, mí loca. No pude hacer nada para ayudarte pero me quedo con todas las cosas lindas que compartimos. Me dejaste un dolor tan grande, perdón amiga no pude ayudarte", narró una amiga que se encontraba en el lugar.

En el caso interviene el fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N °5, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa del deceso en el marco de una causa caratulada como "averiguación de causales de muerte".