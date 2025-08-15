Cómo se juegan las revanchas de los octavos de final de Libertadores

Los partidos correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se llevarán a cabo la semana que viene con River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata buscando meterse en la siguiente instancia.

Los primeros tres clasificados a los cuartos de final se definirán el martes 19 en una jornada que tendrá bastante actividad para equipos argentinos. Esto se debe a que Vélez recibirá a partir de las 19 a Fortaleza de Brasil, tras la igualdad sin goles en la ida, mientras que Racing jugará en el “Cilindro de Avellaneda” ante Peñarol, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en Uruguay.

El miércoles será el turno de Estudiantes de La Plata, que tuvo un gran comienzo de semestre y a las 19 buscará liquidar la serie ante Cerro Porteño de Paraguay, equipo al que superó 1-0 como visitante en la ida.

Finalmente, el jueves a las 21:30 River recibirá a Libertad de Paraguay, en una serie que está igualada en cero, mientras que a la misma hora Palmeiras, que aplastó 4-0 a Universitario en Perú, cerrará la serie en su estadio.

Todas las revanchas

Martes 19 de agosto

19hs. Vélez (0) – (0) Fortaleza

21.30 Racing (0) – (1) Peñarol

21.30 San Pablo (0) – (0) Atlético Nacional

Miércoles 20 de agosto

19hs. Estudiantes de La Plata (1) – (0) Cerro Porteño

21.30 Inter de Porto Alegre (0) – (1) Flamengo

Jueves 21 de agosto

19hs. Liga de Quito (0) – (1) Peñarol

21.30 River (0) – (0) Libertad

21.30 Palmeiras (4) – (0) Universitario

