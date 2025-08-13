El exBoca que se volvió viral por errar dos penales en los octavos de la Libertadores

Un exBoca falló y un exRiver festejó. Edwin Cardona es el líder futbolístico de Atlético Nacional y el encargado de todas las pelotas paradas. El talentoso mediocampista tuvo dos chances de abrir el marcador desde el punto penal y desperdició ambas, lo que le impidió a su equipo sacar ventaja como local en los octavos de final de la Copa Libertadores. Del otro lado, se fue con una sonrisa Hernán Crespo, no por cómo jugó San Pablo, pero sí porque no perdió de visitante y definirá en su casa.

Los colombianos fueron mucho más pero no ligaron ni un poco. Cardona ejecutó con fuerza y justeza los penales, no quiso picarla como la recordada vez que Leo Díaz se quedó parado y le detuvo el remate en el clásico con River. Las dos veces intentó colocarla contra la base del caño izquierdo del arquero Rafael que adivinó las dos veces la intención. En la primera no hizo nada porque el balón se fue apenas afuera, y en el segundo metió un manotazo salvador para mandarla al córner.

En el juego, San Pablo mostró una pobre versión y el conjunto de Javier Gandolfi mereció llevarse una ventaja de, mínimo, un gol. Además de los dos penales, pegó dos tiros en los palos y convirtió en figura al arquero brasileño.

La revancha será el próximo martes a las 21.30 en el estado Morumbí de San Pablo.

