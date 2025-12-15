Simuló tener un arma y asaltó a una mujer con sus hijos

Un sujeto de 18 años que el lunes a la madrugada asaltó a una mujer en el interior de su casa en el barrio Cerrito Sur fue aprehendido por personal policial y será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Cerca de las seis y media de la madrugada el joven ingresó a la casa ubicada en inmediaciones de las calles Puan y Cerrito tras forzar la reja de la casa. Allí simuló tener un arma de fuego y amenazó a la mujer de 50 años que estaba con sus dos hijos menores.

Con las descripciones aportadas, en calle Fleming y Sicilia se aprehendió al sujeto que tenía en su poder el celular robado a la mujer, por lo que fue trasladado a la comisaría tercera.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por el delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

El sujeto, que registra procesos penales previos por encubrimiento y robo agravado, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.