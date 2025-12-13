No pudo robar en una casa, se escondió entre los pastos y lo atraparon

Un joven de 22 años que el viernes a la noche se metió en una casa con fines de robo y se dio a la fuga cuando lo vio la dueña fue aprehendido por personal policial en la ciudad de Batán y notificado de la formación de una causa penal.

Fue personal de la comisaría octava y del Destacamento Chapadmalal el que tras un llamado al 911 arribó a una casa en calle 22 entre 3 y 5 de Batán donde hallaron oculto en los pastizales al sujeto que minutos antes había forzado el pasador del portón de una vivienda e intentado robar en el quincho de la propiedad que estaba abierto.

Tiene 22 años.

“Fue sorprendido por la moradora que escucha ruidos en el exterior y entonces decidió escapar sin cometer el hecho”, aseguraron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de causa por Robo agravado por efracción en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.