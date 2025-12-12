Un delincuente entró a una inmobiliaria en Perla Norte y se llevó celulares y dinero de las empleadas

Momentos de tensión se vivieron en la tarde del jueves, cuando un delincuente ingresó a una inmobiliaria del barrio marplatense de Perla Norte en la intersección de las calles Strobel y Charlone, a metros de la Costa. Amenazó a las empleadas y les robó sus propias pertenencias: celulares y dinero en efectivo.

El lamentable hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se puede ver cómo el hombre, vestido con una remera amarilla y una malla estampada, ingresa al local y simula estar esperando que lo atiendan. Segundos después comienza a increpar a las empleadas y a exigirles que le den el dinero que tengan o elementos de valor.

En un momento el hombre amagó a sacar un arma de la cintura, pero las dos empleadas que estaban detrás de sus escritorios reaccionaron pacíficamente entregándole sus propias pertenencias para que se fuera rápido del comercio. A una de ellas el delincuente le arrancó la cadenita de oro que tenía en su cuello.

El incidente no duró más de dos minutos. Tras guardar los elementos robados, el delincuente salió corriendo y logró evadir a la policía. Ahora las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para poder identificar al hombre.