¿Se viene el Telepase a Mar del Plata? Anuncian la eliminación de peajes físicos en rutas bonaerenses

En un cambio histórico, la Provincia de Buenos Aires iniciará en 2026 un proceso gradual de eliminación de los peajes físicos en rutas bajo su jurisdicción para incorporar el sistema Free Flow, un método de cobro de peajes que no requiere que los vehículos se detengan.

La novedad se conoció a través de una licitación pública lanzada por Aubasa, para incorporar el sistema en cuatro puntos de tres rutas, sin incluir por el momento la Autovía 2. Igualmente, el estreno alcanzará directamente a la región, ya que entre los sectores se incorporó al peaje de Mar Chiquita de la Ruta 11.

La Licitación Pública 14/2025 tiene por objeto la provisión, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y soporte técnico, junto con el correspondiente procesamiento de un sistema de peaje electrónico sin barreras, también conocido como Free Flow, por el plazo inicial de 24 meses. La medida permitirá que en lugar de cabinas o barreras, se utilicen lectoras automáticas con cámaras que identifican el vehículo y registran el paso.

El peaje de Mar Chiquita, entre los cuatro puntos a estrenarse.

La apertura de sobres será el 18 de diciembre en las oficinas comerciales de Aubasa en Caba y en el pliego se detalló que serán tres las rutas donde se comenzará a utilizar el Free Flow. Por un lado, en las estaciones Las Heras y San Vicente de la Ruta 6, en un total de 8 vías; asimismo se incorporarán cuatro vías en el peaje de Mar Chiquita, y, por último, cinco vías en el peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires - La Plata, en sentido descendente.

Una vez implementado el nuevo sistema, los conductores que circulen por estos peajes deberán contar con el sistema de TelePase, que consta de un pegatina que cuenta con un código que es detectado por las lectoras al pasar por los arcos que serán instalados. En caso de no contar con el TelePase y pasar por allí, se estará cometiendo una infracción, por lo que se emitirá la correspondiente multa.

En el marco de una conferencia dada este lunes en La Plata, el presidente de Aubasa, José Arteaga, fue consultado sobre el proyecto, donde aseguró que la decisión se tomó “en el marco del plan estratégico y de reconversión laboral que viene llevando adelante la empresa, como parte de la modernización” de las rutas concesionadas por la empresa.

Por ahora, los peajes de la Autovía 2 seguirán siendo físicos, aunque en un futuro se prevé la incorporación de los Free Flow.

Arteaga sostuvo que la iniciativa busca “mejorar la accesibilidad y el flujo vehicular”, ya que el Free Flow evitá las congestiones que muchas veces se generan con las barreras físicas.

La eliminación de peajes físicos se viene llevando adelante en los últimos años en las autopistas porteñas, mientras que está dentro del plan del gobierno nacional para las concesiones en rutas de su jurisdicción. La medida es fuertemente resistida por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), referenciado en el dirigente marplatense Facundo Moyano, por entender que afecta los puestos laborales.

En ese sentido, Arteaga aclaró que “la Provincia ha definido que la modernización no excluye la mano de obra, por el contrario, Aubasa viene llevando adelante con el gremio un importante proceso de capacitación y modernización que nos permita en estos dos años esta intervención tecnológica sin dejar a nadie afuera”.