"Denunciame que te mato, hija de p...": embarazada fue amenazada por su ex pareja y la prima de él la golpeó en la panza

La mujer ya denunció en seis oportunidades a su ex pareja y asegura que tiene pedido de captura.

Una mujer y su esposo fueron abordados violentamente por su ex novio y la prima de él, quienes los amenazaron y golpearon durante la tarde del sábado en Rizzuto al 250, en el barrio Malvinas Argentinas.

El hecho ocurrió cerca de las 16, cuando el joven de 23 años estaba llegando a su vivienda y de pronto fue sorprendido por el ex de su pareja, quien comenzó a gritarle: "Hijo de puta, vos y la otra no me dejan ver a mi hijo. Ahora vas a ver lo que te va a pasar", según consta en la denuncia a la que accedió 0223.

Las amenazas llegaron a los oídos de su pareja, que se encontraba en el interior del domicilio, por lo que decidió salir para frenar la situación. Allí, además del padre de su hijo de 4 años, estaba la prima de él, que se encargó de que no se acercara a su novio mientras él lo agredía.

La víctima se encuentra en el séptimo mes de embarazo.

Pero no solo impidió que la mujer interceda, sino antes de irse le arrancó las uñas y le dio una trompada en la panza, apropósito de que se encuentra cursando el séptimo mes de embarazo. Y al mismo tiempo, el sujeto la amenazaba a los gritos: "Si llamás a la policía, los mato a todos. Yo soy re chorro y estoy re zarpado. Dale, llamá. No me importa que vengan. Denunciame nomás que te mato, hija de puta".

En paralelo a la agresión, su ex novio mantenía la mano en el bolsillo, lo que hacía pensar que llevaba una pistola, ya que de acuerdo a la declaración, "es una persona agresiva que en otras circunstancias ha mostrado armas de fuego para amedrentarnos y amenazarnos".

La joven y el agresor tienen en común un hijo de 4 años.

Una vez que los atacantes se retiraron, la víctima se presentó de inmediato en el Materno Infantil por un fuerte dolor en el abdomen y porque de sus genitales se había desprendido un "líquido similar a orina", que se debió a que el golpe le provocó una grieta en la pared del útero.