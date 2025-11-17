Aubasa anunció la continuidad de obras estratégicas para Mar del Plata en las rutas 2 y 11

Avanza la repavimentación en la Autovía 2 y en 2026 se licitará el tramo final hasta Mar del Plata.

El presidente de Aubaba, José Arteaga, anunció este lunes la continuidad de un plan con obras estratégicas para la conectividad de Mar del Plata, a través de las rutas 2 y 11.

En el marco de una conferencia de prensa junto a los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), el titular de la empresa bonaerense aseguró que en 2026 se llamará a licitación para culminar con la repavimentación integral de la Autovía 2, en este caso, para el tramo entre Coronel Vidal y Mar del Plata.

Se trata de un plan estratégico que se viene desarrollando en varias etapas desde 2023. La primera abarcó el tramo La Plata - Dolores, mientras que actualmente se encuentra en ejecución la segunda entre Dolores y Maipú, de 70 km y con una inversión total de $37.949. Arteaga detalló que en estos momentos se encuentra en proceso de licitación la tercera etapa, entre Maipú y Coronel Vidal.

José Arteaga dio detalles sobre el plan de obras viales de Aubasa.

“Está en etapa de estudio para su licitación en 2026 la continuidad en la Autovía 2 del tramo final entre Vidal y Mar del Plata”, adelantó Arteaga sobre los planes de la empresa. También aseguró que está prevista otra obra significativa en la 2, en este caso para la construcción de un distribuidor en el cruce con Avenida 520 en La Plata, en uno de los dos accesos que hay hacia la capital bonaerense.

Asimismo, ya en proceso de licitación también se encuentra la construcción del cuarto carril en la Autopista Buenos Aires - La Plata, en el tramo entre Hudson y Buenos Aires, una zona que recibe el flujo que ingresa desde la Autovía 2. Se trata de una extensión a lo largo de 20 km, con una inversión de $21.439 millones en los municipios de Berazategui, Quilmes y Avellaneda

El sueño de la autovía en la 11

Arteaga también dio cuenta de otro frente de obras en el Corredor Atlántico, en este caso en al Ruta 11, donde actualmente se ejecuta el doble carril entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

“La idea es terminar para diciembre de 2027 toda la ruta 11 en doble mano, entre Mar del Plata y la Esquina de Crotto”, planteó el funcionario, en el sector que conecta a la 11 con la Ruta 63 que lleva a la Autovía 2.

Arteaga aseguró que el plan prevé materializar el doble carril por mano en el último sector restante, entre Mar de Ajó y Pinamar. Igualmente, remarcó que para ello se deberá resolver el financiamiento, en una obra donde Aubasa repavimentará la vía existente y la Dirección de Vialidad construirá el segundo tramo.

La ruta 11 incorpora el segundo carril entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

“Hay una clarísima decisión del gobernador Kiciloff y del ministro Katopodis de no frenar ninguna obra y también de seguir asumiendo nuevos desafíos. Esto lo está haciendo una empresa pública que nos enorgullece”, concluyó Artega.

En el mismo sentido, Katopodis planteó que “todos los peajes que pagamos en cada cabina de la provincia en rutas concesionadas por Aubasa, tienen una contraparte planificada en obras, a diferencia de los peajes que se pagan en las rutas nacionales que no sabemos dónde está esa plata, todo indica que llega al escrutinio de Caputo y se dispara en timba”.