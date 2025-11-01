SUPLEMENTOS
Alvarado se metió "por la ventana" y se definieron los 16 clasificados a los playoffs

El conjunto de Osvaldo Nartallo goleó a El Siciliano y, con el nuevo formato de clasificación, terminó entrando a octavos por mejor diferencia de goles a favor contra El Cañón, que quedó afuera. Todos los cruces.

Los que se quedaron hasta el final en el vestuario, festejaron la clasificación de Alvarado a los playoffs.

1 de Noviembre de 2025 20:50

Por Redacción 0223

PARA 0223

La definición fue increíble. Ni siquiera en Alvarado tenían claro si entraban o no a los playoffs, hasta que llegó la confirmación y los dirigidos por Osvaldo Nartallo festejaron la clasificación. El Torneo Clasura finalizó la fase regular y, a partir del próximo sábado, se juegan los cruces directos en busca del segundo campeón de la temporada.

Con mucho definido, la emoción pasaba por los últimos dos lugares en la zona A, donde Alvarado parecía correr de atrás porque había perdido con Racing y tanto la "academia" como San Lorenzo tenían partidos "accesibles". El "torito" hizo lo suyo, aplastó a El Siciliano 8 a 0 y puso todo en manos de otros. El "santo" no falló, le ganó 3 a 1 a Talleres y aseguró su lugar.

Pero lo que desarticuló todo fue el triunfo de Racing ante General Mitre y, sobre todo, la caída de El Cañón con River. Porque ahí, se produjo un triple empate de la "academia", el "tricolor" y Alvarado. Y los de Nartallo, tenían mayor cantidad de goles de visitante y sacaron boleto a los playoffs. Increíble.

Resultados

Quilmes 1 - Atlético MDP 2
Alvarado 8 - El Siciliano 0
San Lorenzo 3 - Talleres 1
Deportivo Norte 3 - Chapadmalal 1
Banfield 3 - Independiente 1
General Mitre 0 - Racing 1
El Cañón 1 - River 2
Al Ver Verás 0 - Nación 1
Boca 0 - Once Unidos 1
Almagro Florida 0 - General Urquiza 3
Kimberley 1 - Cadetes 3
Argentinos del Sud 3 - Libertad 0
Círculo 1 - San Isidro 1

Cruces - Octavos de final

Deportivo Norte vs. Alvarado
Círculo vs. Argentinos del Sud
Banfield vs. Boca
River vs. Once Unidos
Independiente vs. San Lorenzo
San Isidro vs. Kimberley 
Atlético Mar del Plata vs. San José
Cadetes vs. Quilmes
 

