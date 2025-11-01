Alvarado se metió "por la ventana" y se definieron los 16 clasificados a los playoffs

Los que se quedaron hasta el final en el vestuario, festejaron la clasificación de Alvarado a los playoffs.

La definición fue increíble. Ni siquiera en Alvarado tenían claro si entraban o no a los playoffs, hasta que llegó la confirmación y los dirigidos por Osvaldo Nartallo festejaron la clasificación. El Torneo Clasura finalizó la fase regular y, a partir del próximo sábado, se juegan los cruces directos en busca del segundo campeón de la temporada.

Con mucho definido, la emoción pasaba por los últimos dos lugares en la zona A, donde Alvarado parecía correr de atrás porque había perdido con Racing y tanto la "academia" como San Lorenzo tenían partidos "accesibles". El "torito" hizo lo suyo, aplastó a El Siciliano 8 a 0 y puso todo en manos de otros. El "santo" no falló, le ganó 3 a 1 a Talleres y aseguró su lugar.

Pero lo que desarticuló todo fue el triunfo de Racing ante General Mitre y, sobre todo, la caída de El Cañón con River. Porque ahí, se produjo un triple empate de la "academia", el "tricolor" y Alvarado. Y los de Nartallo, tenían mayor cantidad de goles de visitante y sacaron boleto a los playoffs. Increíble.

Resultados

Quilmes 1 - Atlético MDP 2

Alvarado 8 - El Siciliano 0

San Lorenzo 3 - Talleres 1

Deportivo Norte 3 - Chapadmalal 1

Banfield 3 - Independiente 1

General Mitre 0 - Racing 1

El Cañón 1 - River 2

Al Ver Verás 0 - Nación 1

Boca 0 - Once Unidos 1

Almagro Florida 0 - General Urquiza 3

Kimberley 1 - Cadetes 3

Argentinos del Sud 3 - Libertad 0

Círculo 1 - San Isidro 1

Cruces - Octavos de final

Deportivo Norte vs. Alvarado

Círculo vs. Argentinos del Sud

Banfield vs. Boca

River vs. Once Unidos

Independiente vs. San Lorenzo

San Isidro vs. Kimberley

Atlético Mar del Plata vs. San José

Cadetes vs. Quilmes

