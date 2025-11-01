Alvarado se metió "por la ventana" y se definieron los 16 clasificados a los playoffs
El conjunto de Osvaldo Nartallo goleó a El Siciliano y, con el nuevo formato de clasificación, terminó entrando a octavos por mejor diferencia de goles a favor contra El Cañón, que quedó afuera. Todos los cruces.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La definición fue increíble. Ni siquiera en Alvarado tenían claro si entraban o no a los playoffs, hasta que llegó la confirmación y los dirigidos por Osvaldo Nartallo festejaron la clasificación. El Torneo Clasura finalizó la fase regular y, a partir del próximo sábado, se juegan los cruces directos en busca del segundo campeón de la temporada.
Con mucho definido, la emoción pasaba por los últimos dos lugares en la zona A, donde Alvarado parecía correr de atrás porque había perdido con Racing y tanto la "academia" como San Lorenzo tenían partidos "accesibles". El "torito" hizo lo suyo, aplastó a El Siciliano 8 a 0 y puso todo en manos de otros. El "santo" no falló, le ganó 3 a 1 a Talleres y aseguró su lugar.
Pero lo que desarticuló todo fue el triunfo de Racing ante General Mitre y, sobre todo, la caída de El Cañón con River. Porque ahí, se produjo un triple empate de la "academia", el "tricolor" y Alvarado. Y los de Nartallo, tenían mayor cantidad de goles de visitante y sacaron boleto a los playoffs. Increíble.
Resultados
Quilmes 1 - Atlético MDP 2
Alvarado 8 - El Siciliano 0
San Lorenzo 3 - Talleres 1
Deportivo Norte 3 - Chapadmalal 1
Banfield 3 - Independiente 1
General Mitre 0 - Racing 1
El Cañón 1 - River 2
Al Ver Verás 0 - Nación 1
Boca 0 - Once Unidos 1
Almagro Florida 0 - General Urquiza 3
Kimberley 1 - Cadetes 3
Argentinos del Sud 3 - Libertad 0
Círculo 1 - San Isidro 1
Cruces - Octavos de final
Deportivo Norte vs. Alvarado
Círculo vs. Argentinos del Sud
Banfield vs. Boca
River vs. Once Unidos
Independiente vs. San Lorenzo
San Isidro vs. Kimberley
Atlético Mar del Plata vs. San José
Cadetes vs. Quilmes
Temas
Lo más
leído