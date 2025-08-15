Vuelve el descuento de Cuenta DNI más usado en comercios: cuál es el nuevo tope

Hoy está vigente por tercera vez el beneficio en comercios, que tiene nuevo tope de reintegro y se puede usar en más rubros.

Cuenta DNI ofrece descuentos y beneficios que pueden aprovechar los más de 10 millones de usuarios de la billetera virtual de Banco Provincia durante todo el mes de agosto. El nuevo mes tiene novedades importantes, entre ellas un monto duplicado en el clásico beneficio en comercios de alimentos adheridos que vuelve a estar vigente este viernes.

En agosto, el beneficio del 20% de descuento está vigente todos los viernes en comercios de alimentos y se extiende a todos los rubros. Esto significa que también se puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, bicicleterías y más.

Además, el tope de reintegro semanal se duplicó y pasó a ser de $4.000 (se alcanza con 20 mil pesos en consumos por viernes), lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $20.000, en lugar de los $8.000 de los últimos meses, si lo usás cada semana de agosto.

Esto se debe a que durante este mes habrá cinco viernes (1, 8, 15, 22 y 29), por lo que si usás el total del beneficio el ahorra es mucho más importante que el de los meses anteriores.

Además, este viernes están vigentes tres beneficios del 40%, el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona), el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes, que equivale a $30.000 en consumos) y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona). También hay beneficios en la cadena ChangoMás (20% de jueves a sábados sin tope de reintegro y con devolución en el acto).

Todos los descuentos de agosto de Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.