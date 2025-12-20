Cuenta DNI ofrece 35% de descuento en carnicerías este sábado: cuánto es el tope y cómo aprovecharlo

Aprovechá el descuento en carnicerías de este sábado con Cuenta DNI.

Cuenta DNI vuelve a activar este sábado 20 una de las promociones más buscadas por los usuarios: 35% de descuento en carnicerías, una oportunidad ideal para ahorrar en compras clave del fin de semana.

El beneficio estará disponible durante toda la jornada del sábado y se aplica pagando con la app Cuenta DNI del Banco Provincia, tanto en comercios de barrio como en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Según informaron desde la entidad bancaria, el descuento tiene un tope de reintegro, que se acredita automáticamente en la cuenta del usuario dentro de los días posteriores a la compra, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La promoción está destinada a personas mayores de 18 años que utilicen Cuenta DNI, y no es acumulable con otras ofertas vigentes. El descuento se aplica únicamente abonando mediante QR o clave DNI desde la aplicación.

Desde el Banco Provincia remarcan que este tipo de beneficios buscan acompañar el consumo familiar, especialmente en un contexto de suba de precios en alimentos básicos como la carne.

Para aprovechar al máximo la promo, recomiendan verificar previamente que el comercio esté adherido, controlar el monto del tope de reintegro y realizar la compra dentro del día sábado.