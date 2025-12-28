Batán, la ciudad de las canteras: Tres décadas de identidad propia y progreso

El 18 de diciembre de 1996, se promulgó la Ley Provincial N.º 11.919, que declaró oficialmente a Batán como ciudad.

La localidad de Batán y sus barrios nacieron a partir de tres grandes propiedades rurales que marcaron el rumbo de la región. Una de ellas pertenecía a la familia Liendo. Allí se integró Domingo Batán, al convertirse en miembro de la familia al casarse con una de las hijas del estanciero, y residir en ella.

En paralelo, otras dos estancias dieron forma a poblados que aún hoy conservan su identidad. La estancia El Boquerón, de la familia Anchorena, legó su nombre al paraje y barrio homónimo. Mientras tanto, la estancia Chapadmalal impulsó el nacimiento del pueblo conocido como Estación Chapadmalal.

La intensa actividad agropecuaria exigió pronto la llegada del ferrocarril, que se convirtió en el gran protagonista de la vida rural bonaerense: transportaba la producción y, al mismo tiempo, funcionaba como el corazón social de los pueblos. Las estaciones, con su arquitectura particular, se volvieron símbolos del paisaje y guardianas de la memoria colectiva.

Domingo Batán, el pionero

Domingo Batán nació en Taboada, Lugo, el 17 de abril de 1853. Como tantos gallegos, emigró a América y se instaló en la provincia de Buenos Aires. Tras trabajar en Dolores, llegó al paraje Los Ortiz. En 1874, el mismo año en que Patricio Peralta Ramos fundaba Mar del Plata, Domingo contrajo matrimonio con la hija de Andrés Liendo, quien, como se dijo, ya poseía tierras en la zona.

El matrimonio tuvo nueve hijos y, con esfuerzo, la familia Batán-Liendo fue adquiriendo las parcelas que darían origen a la ciudad. En 1901, inauguraron el almacén de ramos generales Nuevo Rumbo, atendido por Maximiliano y Domingo. Desde su inauguración, al negocio le sobraba el nombre oficial, ya que siempre fue conocido popularmente como “el boliche de los Batán”.

Inauguración de la biblioteca municipal.

Un territorio singular

La zona se distingue por sus canteras de piedra, que modelan un relieve ondulado semejante a sierras cubiertas de forestación. El clima es templado y húmedo, con veranos calurosos e inviernos fríos y lluviosos. Los vientos del sudoeste, provenientes del mar, marcan la identidad del lugar. Batán cuenta con un suelo fértil que permitió el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la minería, la industria y el turismo rural, consolidándose como una de las regiones más ricas del partido de General Pueyrredón.

Delegación de Batán.

El pulso del progreso

El gran salto comenzó con la llegada del Ferrocarril del Sud, que en 1911 tendió el ramal Mar del Plata–Miramar, con la estación Chapadmalal inaugurada un año antes como centro. Posteriormente, la ruta 88, abierta en 1930, conectó la estación con el paraje La Avispa y potenció el crecimiento de la zona.

La industria de la construcción en Mar del Plata impulsó la minería local: las canteras y los hornos ladrilleros se multiplicaron. En 1949, Emilio Larraya levantó la primera estación de servicio YPF, que también albergó la estafeta postal y una cabina telefónica. Poco después, en 1953, la Cooperadora Policial creó el primer puesto de vigilancia en un furgón que servía, además, como ambulancia.

La comunidad, mediante el esfuerzo colectivo, erigió la Parroquia Nuestra Señora de Luján y su escuela parroquial. En 1960, se reconoció a la Asociación de Fomento Batán–La Avispa y, en 1978, nació la Biblioteca Batán, trasladada en 1985 junto a la Delegación Municipal.

La primera estación de servicio.

Migraciones y transformaciones

La interculturalidad fue clave en la historia batanense. A mediados del siglo XX, llegaron migrantes chilenos para trabajar en las canteras y hornos. Décadas más tarde, en los años 80, se sumó la migración boliviana: las familias provenientes de Tarija se asentaron en el cordón frutihortícola, mientras que las de Potosí se dedicaron primordialmente a la producción de ladrillos.

De pueblo a ciudad

El crecimiento poblacional llevó a sancionar, en 1965, la Ordenanza Orgánica del Desarrollo del Área Batán–Chapadmalal, que proyectaba un núcleo urbano para 60 000 habitantes. Tras décadas de expansión, el 18 de diciembre de 1996, la Legislatura bonaerense promulgó la Ley Provincial N.º 11.919, que declaró oficialmente a Batán como ciudad.

Batán no nació de un día para otro: fue el resultado de pioneros que supieron transformar la tierra, de migrantes que aportaron su trabajo y de vecinos que levantaron instituciones con esfuerzo común. Entre estancias, trenes y canteras, la localidad se convirtió en un símbolo de progreso y diversidad, una ciudad que hoy, con casi 30 años de vida institucional, aún late con la fuerza de su historia.