¡Apurate!: un descuento sin tope de reintegro de Cuenta DNI termina este martes
Si bien la billetera virtual ofrece promociones y descuentos durante todo el mes, este martes finaliza uno. Cuál es.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Diciembre no solo es el último mes del calendario, sino que es un mes especial debido a la celebración de Navidad y Año Nuevo. En tal sentido, las ofertas, promociones y descuentos que cada mes renueva Cuenta DNI cobran más sentido.
La billetera virtual del Banco Provincia acompaña así a más de 10 millones de bonaerenses que la utilizan y hasta este martes se podrá comprar con descuento del 10% en un rubro particular.
Se trata de librerías adheridas en toda la provincia. De esta forma, mañana será el último día para esta promoción, ya que en diciembre se realiza los lunes y martes.
En este caso, es un descuento del 10% los lunes y martes en librerías bonaerenses adheridas y no tiene tope de reintegro. La oferta es tentadora no solo para quienes se encuentran en la etapa escolar o universitaria, sino para aquellos amantes de la lectura, y también es una gran chance para regalar por cumpleaños, en las fiestas o simplemente por gusto.
Leé también
Temas
Lo más
leído