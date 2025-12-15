¡Apurate!: un descuento sin tope de reintegro de Cuenta DNI termina este martes

Mañana será el último día de una promoción que, en diciembre, solo se puede aprovechar los lunes y martes.

Diciembre no solo es el último mes del calendario, sino que es un mes especial debido a la celebración de Navidad y Año Nuevo. En tal sentido, las ofertas, promociones y descuentos que cada mes renueva Cuenta DNI cobran más sentido.

La billetera virtual del Banco Provincia acompaña así a más de 10 millones de bonaerenses que la utilizan y hasta este martes se podrá comprar con descuento del 10% en un rubro particular.

Se trata de librerías adheridas en toda la provincia. De esta forma, mañana será el último día para esta promoción, ya que en diciembre se realiza los lunes y martes.

En diciembre, las personas jubiladas y/o pensionadas podrán aprovechar un descuento adicional del 5%.

En este caso, es un descuento del 10% los lunes y martes en librerías bonaerenses adheridas y no tiene tope de reintegro. La oferta es tentadora no solo para quienes se encuentran en la etapa escolar o universitaria, sino para aquellos amantes de la lectura, y también es una gran chance para regalar por cumpleaños, en las fiestas o simplemente por gusto.