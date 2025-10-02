Peñarol se moderniza y lanza su nueva plataforma digital: de qué se trata y qué se puede hacer

La gente de Peñarol tendrá una nueva herramienta que agilizará y facilitará las gestiones.

El Club Atlético Peñarol anuncia el lanzamiento oficial de su nueva plataforma digital, "Peñarol + Global Fan", una herramienta diseñada para centralizar la gestión de socios, la compra de abonos, venta de entradas y el acceso a nuevos beneficios, marcando un paso importante en la modernización de la institución.

​Aquellos hinchas que se registren a través del sitio web oficial penarolmdp.com.ar podrán asegurar su ingreso sin costo al sector general para el partido frente a Regatas Corrientes, del próximo sábado 4 de octubre a las 11:30.

Además se informa que la inscripción durante todo el mes de octubre será completamente gratuita.

​Procedimientos de registro y acceso

​La plataforma establece dos vías de ingreso diferenciadas. Para los actuales socios del club, el primer acceso requerirá el uso de su número de DNI como base para el usuario y la contraseña. El correo electrónico se compondrá del número de DNI seguido de "@cap.ar" (ejemplo: 25478965@cap.ar), y la contraseña corresponderá al mismo número de DNI.

​Por su parte, aquellos hinchas que aún no son socios y deseen sumarse podrán hacerlo directamente desde la plataforma, haciendo clic en la opción "Sumate Ahora" y completando el formulario correspondiente.

​Nuevas categorías de socios

​Junto con la plataforma, el club presenta un nuevo esquema de membresías que se podrán gestionar desde el portal, diseñadas para adaptarse a las distintas necesidades de los hinchas:

Socio Activo Solidario: Por un valor mensual de $20.000, esta categoría ofrece acceso al club de beneficios y la posibilidad de adquirir entradas con descuento, aunque no incluye el acceso al estadio.

Socio Activo Cancha General: Con un costo de $30.000 mensuales, los socios tendrán acceso a todos los partidos de local en el sector popular, además de los descuentos en entradas y el club de beneficios.

Socio Activo Cancha Rebatible: Por $45.000 al mes, esta opción garantiza el acceso a todos los encuentros en el sector de plateas rebatibles, sumando también los descuentos y beneficios adicionales.

​Venta de entradas físicas y beneficios

​También se mantendrá la opción de adquirir entradas físicas en los puntos de venta habituales, tanto en la sede social como en la boletería del estadio, para quienes prefieran el método tradicional.

​Además del ingreso a los partidos, la inscripción en "Peñarol + Global Fan" dará acceso a un nuevo club de beneficios para socios, con importantes descuentos, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

​Para consultas o soporte técnico, el club ha dispuesto el número de contacto 2236353001 y la atención presencial en la secretaría de la institución.