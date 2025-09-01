Argentina se quedó sin gol y no pudo defender el título
El equipo de Pablo Prigioni tuvo flojísimos números y fue determinante para caer ante Brasil por 55 a 47.
1 de Septiembre de 2025 10:12
Por Redacción 0223
PARA 0223
Brasil se quedó con el clásico sudamericano y la final de la AmeriCup 2025 ante la Selección argentina de básquet, para adueñarse del título. En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la “Verdeamerla” se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final. La “Albiceleste” buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival.
De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar