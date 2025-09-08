Peñarol apostó a un extranjero para reemplazar a Córdoba

Peñarol terminó de completar su plantel y en las próximas horas llegará a Mar dle Plata el norteamericano Augustine Okafor, para reemplazar a Gastón Córdoba y ser la primera opción a Al Thornton, además de que puede aportar como alero y ser una variante en el "milrayitas".

Con 26 años y 2.02 metros, su último club fue el Evreux de la segunda división de Francia. Sus comienzos fueron universitarios y se graduó en Wichita State University, tras pasos por otras dos universidades.

De esta forma, el plantel quedó conformado con los bases Facundo Vázquez y Luciano Guerra, los escoltas Facundo Tolosa y Agustín Pérez Tapia, el alero dominicano Xavier Carreras, los mencionados Thornton y Okafor como ala pivotes y Roberto Acuña e Iván Basualdo son los pivotes. A ellos, se suman los juveniles Gianluca Rossi, Martín Chapero, Nicolás Chiaraviglio y Teo Martínez.

