Viernes bajo cero: un sector de Mar del Plata en alerta amarilla por frío extremo

Sin clases por el feriado, esta mañana las calles de Mar del Plata amanecieron desoladas, un poco por el receso turístico y otro poco por las bajas temperaturas, que ayudaban a quedarse un rato más en la cama.

A las 8, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marcaba 1,1 grados y 0,6 de sensación térmica bajo cero. Con el transcurrir de la mañana, la temperatura subió un poco y a las 9 ya llegaba a los 3,3 grados Celsius.

El pronóstico no es para nada alentador para este viernes, con una máxima que apenas llegará a los 11 grados. El viento moderado del noreste, tendrá una velocidad que puede alcanzar los 20 km/h. Y no se esperan precipitaciones durante la jornada.

El SMN estableció un alerta amarilla por temperaturas extremas para el oeste de General Pueyrredon: el organismo aconseja a los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, cuidarse del frío debido a que puede ser peligroso para la salud.