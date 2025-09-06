Temperaturas bajo cero en el último tirón del invierno: cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata

Se esperan bajas temperaturas a lo largo de toda la jornada. Foto: 0223.

A pesar de que ya está en franca retirada, el invierno se resiste a abandonar la ciudad y continúa con bajas temperaturas este sábado en Mar del Plata.

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con una mañana fría y temperaturas que rondan los -1º.

Hacia el mediodía, el sol hará su trabajo y mejorará las condiciones, con cielo despejado y una máxima de 13º.

El viento predominante del sector noreste ayudará a que el sábado repunte, con una humedad del 99%.

Para la noche, se espera un cielo parcialmente nublado (aunque por momentos despejado) y un nuevo descenso en la temperatura a los 7º.

Los últimos 15 días de invierno se hacen sentir en Mar del Plata aunque no se esperan precipitaciones ni tormentas durante el resto de la semana.