Temperaturas bajo cero en el último tirón del invierno: cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata
Mirá los datos del tiempo según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
A pesar de que ya está en franca retirada, el invierno se resiste a abandonar la ciudad y continúa con bajas temperaturas este sábado en Mar del Plata.
De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con una mañana fría y temperaturas que rondan los -1º.
Hacia el mediodía, el sol hará su trabajo y mejorará las condiciones, con cielo despejado y una máxima de 13º.
El viento predominante del sector noreste ayudará a que el sábado repunte, con una humedad del 99%.
Para la noche, se espera un cielo parcialmente nublado (aunque por momentos despejado) y un nuevo descenso en la temperatura a los 7º.
Los últimos 15 días de invierno se hacen sentir en Mar del Plata aunque no se esperan precipitaciones ni tormentas durante el resto de la semana.
