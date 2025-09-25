"Muchos usuarios van a quedar fuera del sistema": preocupa la intención de Milei de dejar a Mar del Plata sin “Zona Fría”
En el mes de septiembre, el anuncio del Gobierno Nacional sacudió a la ciudad: propusieron eliminar el régimen actual que subsidia a los marplatenses.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los trabajadores organizados en el Sindicato de la Industria del Gas (Stigas) se movilizaron hoy hacia las oficinas del Enargas para rechazar la exclusión de los subsidios a Mar del Plata que se cortarían junto a la consideración de Zona Fría. "Va a hacer que muchos usuarios se queden afuera del sistema", advirtieron.
El secretario general de Stigas, Ezequiel Serra, le dijo a 0223: "Sabemos que va a afectar al total de la sociedad, no solamente a los usuarios de Mar del Plata, sino también a los usuarios de la región".
En tanto, explicó que " en Mar del Plata, el invierno siempre se extiende. De hecho estamos en primavera y es una jornada de mucho frío". Dada esa valoración, consideran desde el sindicato que no se puede sacar a la ciudad del grupo de localidades subsidiadas hoy en día. Por otra parte, reclamó por los salarios: "La paritaria está congelada desde el mes de julio", precisó Serra.
Concluyendo, manifestó: "Nosotros creemos que estamos frente a una crisis energética en la provincia de Buenos Aires, ya desde hace un tiempo. Necesitamos, y pedimos también, al Estado Nacional la finalización de obras que tienen que ver con el buen desarrollo del servicio".
Leé también
Temas
Lo más
leído