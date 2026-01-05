Buscaban una moto robada: hallaron los papeles y patentes de otros rodados

La investigación por el robo de una moto el último día de 2025 derivó en un allanamiento donde secuestraron la documentación de rodado y hallaron autopartes y varias patentes con pedido de secuestro.

La causa comenzó el 31 de diciembre pasado cuando un hombre de 30 años denunció el robo de su moto Zanella ZR 150 del interior de su casa en inmediaciones de las calles Golondrina y Teru Teru que estaba con traba volante colocado.

En el lugar hallaron la documentación de la moto, autopartes y patentes de cuatro motos

A partir de los datos obtenidos por personal policial, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento en una vivienda en la zona de Cerrito y calle 81.

En el lugar hallaron la documentación de la moto, autopartes y patentes de cuatro motos con pedido de secuestro activo por robos cometidos entre agosto y diciembre del año pasado.

Eran guardados en una vivienda en la zona de Cerrito y calle 81.

Los elementos fueron secuestrados y el ocupante de la casa, un hombre de 39 años, fue trasladado a la comisaría octava donde lo notificaron de la formación de una causa por hurto.

El imputado quedó en libertad y en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal Carlos Russo.