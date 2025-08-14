Nublado y mucho frío: a cuánto llegará la temperatura este jueves en Mar del Plata

Luego de un domingo e inicio de semana primaveral, Mar del Plata desde hace unas horas es atravesada por un frente frio que promete prolongarse varios días.

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada muy nublada por la mañana, a algo nublada por la tarde, que podría incluir neblina por la noche.

A las 8, los vientos eran del oeste, con un termómetro que marcaba los 5,7 grados.

La humedad, que durante varios días estuvo cerca del 100%, ahora está en 75%.

En ese marco, el SMN no pronostica lluvias al menos, hasta la semana próxima.

La máxima para este jueves es de 10 grados y descenderá a 6 por la noche.