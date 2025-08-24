Telekino: resultados del sorteo del domingo 24 de agosto

El sorteo del Telekino de este domingo 24 de agosto puso en juego más de 1.700 millones de pesos y los premios extra.

El sorteo del Telekino número 2390 de este domingo 24 de agosto puso en juego un pozo estimado de más de 1.703 millones de pesos, un auto 0Km, una casa estilo americana y un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores. Algo que ocurrió en junio, cuando un solo ganador con 15 aciertos se llevó un pozo histórico de 2.887.469.902 pesos, más un viaje para dos personas a Río de Janeiro (Brasil), una casa estilo americana y un auto 0Km.

En el sorteo Tradicional del Telekino hubo en juego este domingo por la tarde un pozo estimado de más de 1.533 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, una casa estilo americana y un auto 0Km. Es que en el sorteo del domingo pasado no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo siguió creciendo. Los números que salieron fueron: 1, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. En este sorteo no hubo ganadores con 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 21 ganadores y se lleva más de 429 mil pesos cada uno.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 881.977 (Santiago del Estero), 277.352 (Buenos Aires), 470.937 (Buenos Aires), 948.738 (Santa Cruz) y 921.887 (Corrientes). Cada uno se lleva un premio de 1.700.000 pesos.

Por su parte, en el sorteo del Rekino hubo en juego un pozo de más de tres millones de pesos. Los números que salieron fueron: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21 y 24. En este sorteo hubo un ganador con los 15 aciertos y se lleva 3.340.194 pesos.

En el próximo sorteo del Telekino, el domingo que viene, habrá en juego un pozo estimado de más de 1.900 millones de pesos, más los premios extra.