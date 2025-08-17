Telekino: resultados del sorteo del domingo 17 de agosto.

El sorteo del Telekino número 2389 de este domingo 17 de agosto puso en juego un pozo de más de 1.542 millones de pesos, un auto 0Km, una casa estilo americana y un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores. Algo que ocurrió en junio, cuando un solo ganador con 15 aciertos se llevó un pozo histórico de 2.887.469.902 pesos, más un viaje para dos personas a Río de Janeiro (Brasil), una casa estilo americana y un auto 0Km.

En el sorteo Tradicional del Telekino hubo en juego este domingo por la tarde un pozo estimado de más de 1.369 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, una casa estilo americana y un auto 0Km. Es que en el sorteo del domingo pasado no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo siguió creciendo. Los números que salieron fueron: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24 y 25. En este sorteo no hubo ganadores con 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 26 ganadores y se lleva más de 351 mil pesos cada uno.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 60.539 (Buenos Aires), 627.511 (Santiago del Estero), 595.582 (Jujuy), 766.891 (Entre Ríos) y 830.507 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 1.700.000 pesos.

Por su parte, en el sorteo del Rekino hubo en juego un pozo de más de tres millones de pesos. Los números que salieron fueron: 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 y 24. En este sorteo no hubo ganadores con 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 20 ganadores y se lleva más de 169 mil pesos cada uno.

En el próximo sorteo del Telekino, el domingo que viene, habrá en juego un pozo estimado de más de 1.700 millones de pesos, más los premios extra.