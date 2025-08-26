Lo pararon en un control y descubrieron que tenía un pedido de captura activa

Un operativo de refuerzo por parte de personal del Grupo de Patrulla Motorizada terminó este martes con la aprehensión de un hombre de 38 años sobre quien pesaba un pedido de captura activa solicitado por el Juzgado Correccional N° 2.

Tiene 38 años.

Los efectivos interceptaron una moto Mondial LD 150 en la esquina de Belgrano e Independencia y comprobaron que la misma no registraba impedimento para circular. Sin embargo, al identificar al conductor descubrieron que tenía el pedido de captura vigente desde el pasado 14 de agosto.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la comisaría primera, desde el Juzgado a cargo de Ana María Fernández dispusieron el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.