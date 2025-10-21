Lo buscaban hace dos años y lo encontraron caminando por el centro

Un hombre de 28 sobre el que pesaba un pedido de captura activo solicitado hace poco más de dos años fue aprehendido en las últimas horas mientras caminaba por las calles del centro de Mar del Plata.

Fue personal policial el que desarrollaba un operativo de rutina en la zona de Colón y Santa Fe que identificó al sujeto y confirmó que registraba un pedido de captura activa por el delito de robo en grado de tentativa solicitado por el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata desde julio de 2023.

Tiene 28 años.

El hombre fue trasladado a la sub comisaría Casino donde labraron las actuaciones de rigor y se comunicó lo sucedido al Juzgado Correccional N° 1 de aquel Departamento Judicial.

Las autoridades ordenaron que se certifique domicilio del encausado, se obtenga un número telefónico de contacto y se le otorgue la libertad por aplicación del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires.