Imágenes sensibles: así fue el salvaje ataque a puñalada de un hombre al ex suegro

El video dura en total treinta y dos segundos y el feroz ataque a puñaladas, menos de diez. En esa secuencia, perfectamente registrada por la cámara de seguridad de un vecino del barrio Jorge Newbery, se ve el ataque de Antonio Proietto a su ex suegro con dos cuchillos y la posterior huida: sobre el agresor de 31 años pesa una orden de detención que aún no se hizo efectiva.

La imagen de la cámara ubicada en inmediaciones de las calles Brasil y Brown confirma exactamente la dinámica de los hechos que terminaron el hombre de 50 años internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras sufrir al menos cuatro puñaladas en el tórax y en las piernas. Las heridas fueron generadas por algunas de las diez puñaladas que sin parar el agresor le dio mientras estaba tirado en el piso.

Tal como informó 0223, el hecho ocurrió el sábado pasado cuando el agresor llegó a la casa donde vive la ex pareja luego de saber que lo estaban denunciando nuevamente en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Entre la una y media y las dos de la madrugada, el agresor se metió en la vivienda y el dueño de casa con la ayuda de otras personas logró sacarlo.

Mensajes que mandó tras el ataque.

Ya en la vereda, la víctima lo alejó algunos metros de la construcción por lo que el agresor comenzó a perseguirlo y a los pocos metros lo agredió como quedó registrado en el video. Gritos, reproches y pedidos de ayuda completan la secuencia que quedó grabada y que termina con la huída a pie de Proietto.

Desde ese momento el agresor no fue hallado y en el marco de una causa por homicidio en grado de tentativa y lesiones, la fiscal Florencia Salas pidió su detención a la Justicia de Garantías, aunque la misma aún no se hizo efectiva.