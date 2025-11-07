Nuevo episodio de violencia escolar en Mar del Plata: una alumna intentó atacar a otra con una navaja
La menor agresora debió someterse a exámenes de rigor. Ya que su familia no se presentó, intervino Minoridad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un nuevo caso de violencia en las aulas se registró este jueves en una escuela de Mar del Plata, donde una alumna intentó agredir a otra con una navaja. Según informaron desde la agrupación Tendencia Docente Clasista, intervino personal directivo, una preceptora y luego la Policía, que trasladó a la estudiante agresora para realizarle exámenes de rigor.
De acuerdo al testimonio del personal docente de la Escuela de Educación Secundaria N°7, la familia de la alumna atacante no se presentó, motivo por el cual intervino el área de Minoridad.
La agrupación docente repudió este y otros hechos recientes, entre ellos el ataque a golpes que sufrió por segunda vez la directora de la Escuela Primaria N°63, la agresión a una maestra de la Escuela Municipal N°4, que permanece internada, y los episodios registrados en la EES N°7.
“Los docentes no podemos continuar trabajando en estas condiciones”, expresaron desde la Tendencia Docente Clasista. Y exigieron “protección integral, protocolos de resguardo, defensa ante denuncias y reparación ante falsas acusaciones”.
Leé también
Temas
Lo más
leído