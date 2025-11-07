Nuevo episodio de violencia escolar en Mar del Plata: una alumna intentó atacar a otra con una navaja

Un nuevo caso de violencia en las aulas se registró este jueves en una escuela de Mar del Plata, donde una alumna intentó agredir a otra con una navaja. Según informaron desde la agrupación Tendencia Docente Clasista, intervino personal directivo, una preceptora y luego la Policía, que trasladó a la estudiante agresora para realizarle exámenes de rigor.

De acuerdo al testimonio del personal docente de la Escuela de Educación Secundaria N°7, la familia de la alumna atacante no se presentó, motivo por el cual intervino el área de Minoridad.

La agrupación docente repudió este y otros hechos recientes, entre ellos el ataque a golpes que sufrió por segunda vez la directora de la Escuela Primaria N°63, la agresión a una maestra de la Escuela Municipal N°4, que permanece internada, y los episodios registrados en la EES N°7.

“Los docentes no podemos continuar trabajando en estas condiciones”, expresaron desde la Tendencia Docente Clasista. Y exigieron “protección integral, protocolos de resguardo, defensa ante denuncias y reparación ante falsas acusaciones”.