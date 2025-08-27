Por qué Mastantuono no tiene ficha en el primer equipo del Real Madrid

Detrás del número 30 que llevará en la camiseta no es solo un guiño nostálgico a River, también es una jugada del club.

A veces, lo que parece una simple elección de dorsal esconde una estrategia bastante calculada. Y en el caso de Franco Mastantuono lo que hay detrás del número 30 que llevará en la camiseta no es solo un guiño nostálgico a River Plate, también es una jugada del club blanco que, según algunos expertos, podría rozar la línea de lo legal.

Un número con historia… y con truco

Lo primero que sorprendió a muchos fue ver que Mastantuono, a pesar de llegar como fichaje estrella, no ocuparía ninguna de las 25 fichas del primer equipo. En su presentación lo explicó con naturalidad: pidió usar el dorsal 30 porque era el que lucía en River, y Florentino Pérez accedió encantado. Ahora bien, lo que no contó en detalle fue que ese número implica que oficialmente está inscrito como jugador del Castilla, el filial madridista.

No es que vaya a jugar con el Castilla, de hecho, no lo hará en absoluto, pero esa inscripción permite al club dejar libre una plaza en la plantilla profesional. ¿El objetivo? Para tener margen si en las últimas horas del mercado, o incluso en invierno, se presenta una oportunidad de fichar a otro jugador. Es una especie de comodín, un movimiento muy útil desde el punto de vista deportivo y financiero…, pero no exento de polémica.

Los precedentes en el club blanco

Esta no es la primera vez que el Real Madrid tira de este tipo de maniobras. Vinicius y Rodrygo también empezaron con ficha del Castilla, pero en su caso sí estaba previsto que alternaran minutos en el filial. Incluso Camavinga, pasó fugazmente por esa misma situación cuando el club aún soñaba con fichar a Mbappé y no quería cerrar la plantilla antes de tiempo.

En el caso de Mastantuono, todo apunta a que no hay intención alguna de que juegue con el filial. Así, están consiguiendo mejorar sus posibilidades de título en cualquier casa de apuestas del mundo, teniendo disponible a un jugador con las capacidades que se le suponen pero sin ocupar una ficha de la primera plantilla.

¿Una jugada de riesgo calculado?

Pese a la polémica, hay que decir que la normativa también contempla ciertas flexibilidades. Los jugadores menores de 23 años inscritos en el filial pueden ser utilizados por el primer equipo sin restricciones, siempre que no se abuse de esa figura para fines diferentes a los estipulados. Por tanto, todo dependerá de cómo actúe el Real Madrid en las próximas semanas.

En cualquier caso, no parece una decisión relacionada con problemas financieros. El club goza de una salud económica envidiable, con ingresos récord y prácticamente sin deudas. Más bien se trata de una estrategia de previsión, una forma de guardarse una ficha libre por si el mercado da un giro inesperado y aparece una oportunidad de fichaje que no quieren dejar escapar.

Mucho más que un dorsal

Lo que parece un guiño sentimental de Mastantuono a su pasado en River es, en realidad, una pieza clave dentro de un rompecabezas administrativo. Llevar el dorsal 30 es el resultado de una estrategia pensada hasta el último detalle, que tiene sus ventajas y también sus riesgos.

Habrá que ver cómo evoluciona esta historia, pero lo que está claro es que en el Madrid, como en casi todo en el fútbol moderno, nada se hace porque sí. Y detrás de cada número, puede haber una jugada mucho más profunda de lo que parece.