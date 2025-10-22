Desbaratan una red de juego clandestino y la vinculan con grupos de Mar del Plata

La red operaba en barrios privados de Canning y otras localidades del Conurbano.

Tras una extensa investigación (de al menos dos años), personal de Gendarmería Nacional logró desbaratar esta semana una red de lavado de dinero proveniente del juego ilegal que operaba en distintos puntos del país.

Varios barrios privados de Canning y otras localidades del Conurbano fueron allanados por orden de la Justicia Federal de Morón en el marco de un megaoperativo con casi 60 procedimientos para dar con los responsables de la organización.

En total hay 18 detenidos y se secuestraron 150 millones de pesos, 60 autos y dólares.

De la investigación surgió que la red operaba plataformas de apuestas online no autorizadas, mediante las que habría blanqueado al menos cuatro millones de dólares.

Más de 300 efectivos del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional participaron del operativo en el que detuvieron a 19 implicados, mientras que otras 20 personas permanecen prófugas. Allí se incautaron 150 millones de pesos, una importante cantidad de dólares y 60 vehículos de alta gama.

Las autoridades realizan la apertura de información de más de 40 computadoras y dispositivos de almacenamiento para dimensionar el alcance de la organización, que se extendería a otros puntos del país.

Su vínculo con Mar del Plata

Tras las detenciones, fuentes judiciales adelantaron que investigan vínculos de la red desbaratada con grupos de juego clandestino en Mar del Plata.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la investigación se extiende a distintos bares, canchas de paddel y nuevas inversiones en la ciudad, emprendimientos en los que los grupos lavarían dinero.

Por el momento no se descartan nuevas detenciones y se esperan avances en la causa en las próximas semanas.