Cibeles y la verdad: Ramos habla de un Real Madrid que lo dejó ir

El actual defensor de Rayados de Monterrey estrenó su primera canción en la que habla de su relación con la "Casa Blanca":

Sergio Ramos, actualmente jugador del Monterrey, vuelve a sorprender fuera del terreno de juego. A sus 39 años, el andaluz ha decidido retomar su faceta musical con un nuevo sencillo titulado “Cibeles”, una canción que rinde homenaje a su etapa en el Real Madrid y refleja emociones profundas sobre su salida del club en 2021.

Desde hace años, Sergio Ramos ha compartido su amor por distintas disciplinas artísticas. Pintura, flamenco y música han formado parte de su vida, pero desde 2018 no publicaba un tema en solitario. Con “Cibeles”, demuestra que su creatividad sigue viva y que su relación con el arte no tiene límites, incluso mientras mantiene su carrera futbolística en México.

El sencillo fue coproducido por el colombiano Ovy On the Drums, conocido por trabajar con Karol G, Quevedo o Sebastián Yatra, y por YerayMusic. Ramos, por su parte, se encargó de escribir la letra completa, demostrando su implicación directa en la creación y asegurando un toque personal único en la canción.

La letra de “Cibeles” refleja la despedida del Camero del Real Madrid y los sentimientos que lo acompañaron: “Hay cosas que no te dije/Que todavía me duelen/Yo nunca quise irme/Tú me pediste que vuele”. La canción combina nostalgia, orgullo y una mirada introspectiva sobre su carrera como jugador merengue.

Con motivo del lanzamiento, Ramos realizó un directo en Instagram donde compartió detalles de su nueva aventura musical. El futbolista adelantó que tiene planeado seguir lanzando temas durante el año, tanto individuales como colaboraciones, demostrando que su incursión en la música no será algo puntual, sino un proyecto con continuidad.

El exmadridista asegura que siempre se ha sentido atraído por la música, aunque sus compromisos profesionales no le permitían dedicarse plenamente a ella. “Siempre ha formado parte de mi vida, es algo muy importante para mí a la hora de expresarse”, comentó, destacando la música como un canal esencial para comunicar emociones y experiencias personales.

“Cibeles” no solo habla de sentimientos, sino que también rememora los años dorados de Ramos en el club blanco. El jugador describe su vínculo con el Real Madrid como “imborrable” y lo define como una verdadera universidad que lo formó como persona y profesional, consolidando su legado como uno de los grandes capitanes merengues.

El tema contiene frases llenas de significado, como “De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te disfruté y te sufrí”, que reflejan el esfuerzo, la entrega y la pasión que Ramos dedicó durante 16 años al Real Madrid. Estos versos emocionan tanto a seguidores del fútbol como a amantes de la música que valoran la autenticidad en las letras.

Con “Cibeles”, Sergio Ramos demuestra que su talento no se limita al fútbol. Su incursión musical combina nostalgia, talento y sinceridad, consolidando al exmadridista como un referente que continúa sorprendiendo, ahora en el ámbito artístico, mientras sigue escribiendo su historia en el Monterrey y en la vida más allá del fútbol.