Del Real Madrid a la MLS: la figura española que podría ser nuevo compañero de Messi en el Inter Miami

El conjunto de la Floridad sigue sorprendiendo en el mercado de fichajes y ahora apunta a un campeón de la Champions con pasado en el Real Madrid que podría convertirse en nuevo compañero de Messi.

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami cambió por completo la historia de la franquicia de la MLS. Desde entonces, jugadores de primer nivel como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez se sumaron al proyecto, y en el último mercado de pases lo hizo Rodrigo De Paul. Ahora, todo indica que otro futbolista con recorrido internacional se vestirá de rosa y negro para compartir vestuario con el argentino.

Según informó Fabrizio Romano, el lateral español Sergio Reguilón está muy cerca de firmar con Inter Miami en condición de jugador libre. El defensor, surgido en la cantera del Real Madrid, conquistó títulos tanto en España como en Europa y cuenta además con experiencia en la Premier League. Su incorporación sería un refuerzo estratégico para Javier Mascherano, que busca apuntalar la defensa con jerarquía, experiencia y además le permitiría a Jordi Alba tener un relevo de calidad.

Reguilón debutó en el primer equipo del Real Madrid en 2018 y, aunque no tuvo continuidad, alcanzó a levantar el Mundial de Clubes con el conjunto blanco. Posteriormente, brilló en el Sevilla y fue parte fundamental del equipo que se consagró campeón de la UEFA Europa League en 2020, durante la edición disputada en plena pandemia. Esa consagración lo catapultó a la Premier League, donde Tottenham pagó 30 millones de euros por su pase.

Su etapa en Inglaterra fue irregular y, tras dos temporadas, encadenó cesiones en Atlético de Madrid, Manchester United y Brentford. Ninguno de estos clubes hizo efectiva la compra definitiva de su ficha y, finalmente, el 30 de junio pasado quedó como agente libre. Con apenas 27 años, el lateral español busca relanzar su carrera en un entorno diferente y competitivo como la MLS.

En la Selección de España disputó seis partidos oficiales y, aunque no logró consolidarse, sigue siendo un jugador reconocido por su recorrido internacional. Ahora, el destino lo pone frente a un nuevo desafío: pasar de un histórico cruce con Messi en los clásicos frente al Barcelona a compartir vestuario con él en Miami, en un proyecto que busca seguir rompiendo moldes en Estados Unidos.

De concretarse la operación, Inter Miami sumaría a un futbolista de proyección que todavía puede dar mucho en el fútbol de élite. Con Messi como estandarte y un plantel cada vez más galáctico, Las Garzas siguen construyendo un equipo que ya no solo atrae miradas en la MLS, sino que también genera impacto en Europa.