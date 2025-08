Kimberley no hizo pie en Cipolletti y sufrió con un exAlvarado

Más allá de que Leandro Vella hizo dos goles de otro partido, Cipolletti le ganó bien a Kimberley por 3 a 1, en un partido caliente en Río Negro por la tercera fecha de la Zona Campeonato A del Torneo Federal A.

Después de un arranque equilibrado, en el que se estaban estudiando,Vella recibió lejos del arco y sacó un teledirigido impresionante que sorprendió a un adelantado Casas y selló el 1 a 0. Más allá de ese "bombazo", Kimberley respondió rápido y lo igualó dos minutos después. Ullúa hizo una maniobra individual entrando al área y sacó el zurdazo que dejó todo como al principio.

Cipo era el dominador, pero Kimberley sabía que aguantar hasta el final de la primera etapa le podría dar réditos en el complemento. Sin embargo, a los 44', Jeremías Langa empujó la pelota sobre la línea después de un tiro libre y le asestó un baldazo de agua fría camino al vestuario. Atrás, llegó otra mano. Antes del final, otro "misil" de Vella, que se acomodó de frente al arco y la puso junto al palo izquierdo de Casas para el 3 a 1. La expulsión de Parodi en el festejo le podía dar una vida más al "dragón".

Sin embargo, no tuvo argumentos para descontar rápido aún con un hombre más y mucho menos cuando se fue a las duchas Santos Bacigalupe por "empujar" a un alcanzapelotas y quedaron 10 contra 10 sobre la media hora. No le salió nada a los de Mariano Mignini, porque a 10 minutos del final, Cos se dejó caer en el área y el árbitro compró, pero Facundo Crespo le detuvo el remate a Franco Mañas y se fue la última ilusión.

Síntesis

Cipolletti (3): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa y Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Lucas Mellado, Agustín Stancato y Matías Páez; Leandro Vella y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero.

Cambios: ST 13’ Santiago Jara por Vella, 26’ Nehuén García por Mbombaj y 33’ Matías Páez por Lucero.

Kimberley (1): Tomás Casas; Bruno Di Bello, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Ever Ullúa, Jonathan Zárate, Mauricio Miori y Leonardo Verón; Braian Cos y Santiago Castillo. DT: Mariano Mignini.

Cambios: ST 11' Ezequiel Cérica y Ezequiel Goiburu por Castillo y Zárate, 20' Franco Mañas por Verón y 32' Santiago Ávila y Tomás Loscalso por Sosa y Ullúa.

Goles: PT 8' y 47' Vella (C), 9' Ullúa (K) y 44' Langa (C).

Incidencias: PT 47' expulsado Parodi (C); ST 28' expulsado Bacigalupe (K) y 35' Crespo (C) le contuvo un penal a Mañas (K)

Árbitro: Juan Nebbietti

Estadio: "La Visera de Cemento"