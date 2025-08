Intentó robar una panadería con un destornillador y quedó escrachado: “Ya ni siquiera se encapuchan para robar”

Los trabajadores de la panadería ubicada en Arenales al 2400 se encontraron este lunes por la mañana al llegar al comercio con la puerta de acceso al local forzada y, al chequear en las cámaras de seguridad vieron como un hombre, minutos después de las tres de la mañana intentó forzar la cerradura con un destornillador.

“Nosotros cambiamos la alarma y ahora, a los diez segundos si se abre la puerta y no se desactiva empieza a sonar. Creemos que por eso no robaron”, explica en diálogo con 0223 Tatiana, una de las empleadas del lugar. Según detalló la mujer, en las imágenes del comercio se ve cómo el sujeto merodea la cuadra, se acerca y, cuando no pasaban autos se acercó a la panadería e intentó abrir la puerta.

De acuerdo al relato de la trabajadora, no es la primera vez que el comercio tiene una situación de intento de robo. “Hace un mes clavado, el cuatro de julio, nos rompieron el vidrio dos veces en la madrugada, entonces tampoco pudieron entrar”, detalla Tatiana.

Según señaló la joven, el comercio vive una seguidilla de situaciones conflictivas. “Ayer a las once de la mañana vino un muchacho a pedirnos algo para dar, nosotros lamentablemente no lo estamos haciendo más luego de la primera vez que intentaron robarnos. Bueno, se quedó afuera, un cliente me dijo que le demos algo y entre los dos compramos, pero no sabemos si fue por eso que no que nos salvamos, porque en el negocio de dos locales no le dieron nada y rompió la puerta”, graficó.

“Estamos en un lugar de inseguridad porque la Policía llegó una hora después. Anoche era una sola persona, tenemos las cámaras, tenemos si logramos verlas bien creo que la cara se identificaría porque ya ni siquiera se encapuchan para venir”, cerró visiblemente indignada con la situación.