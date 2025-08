"Te juro que no tengo más, no viene gente": una pareja de ladrones golpeó a una empleada y robó en dos locales en minutos

Un nuevo episodio delictivo y de suma violencia se desencadenó en el barrio San Cayetano. Una pareja ingresó a un comercio y robó la recaudación de la caja, situación que quedó grabada por las cámaras de seguridad del local. Pero no fue lo único grave del caso.

La tienda es de ropa para bebés y la sucursal está ubicada en la zona de Luro al 7.000. Cuando los delincuentes ingresaron, cerca de las 17 horas de este lunes, a plena luz del día, una clienta con su hijito se encontraban en el lugar. Los sacaron con agresiones físicas del comercio (al menor se lo ve "jugando" frente al mostrador antes de que lleguen los delincuentes) y fueron por la cajera.

"Te juro que no tengo más, no hay gente", se le escucha decir a la empleada del local. Mientras la mujer se llevaba prendas de ropa, el delincuente zamarreaba y le insistía a la trabajadora buscando más plata. Ella le explicaba que debido a las pocas ventas que hay solo tenía el efectivo que ya había tomado el ladrón. No conforme con eso, el ladrón también le robó el celular, enojado porque cuando fue a ver detrás del mostrador si encontraba algo, se dio cuenta de que la joven empleada le decía la verdad: no había plata escondida.

Sin embargo, hay un capítulo previo que terminó de concluir el raid delictivo de la pareja integrada por "un hombre delgado y una mina de flequillo", según describieron testigos del primer hecho.

Minutos antes de ir a robar en la tienda de ropa para bebés, hicieron lo propio en un negocio de golosinas. Este dato se lo confirmaron los efectivos de la policía que llegaron tras la denuncia de la víctima del robo perpetuado en el comercio de indumentaria ubicado en la avenida Luro y Estado de Israel.