"Mi marido se salvó de milagro, casi lo mata": un auto se llevó puesto a un motociclista y escapó

Pese a que el accidente quedó grabado, no se pudo identificar el vehículo que lo chocó y lo mandó al hospital.

Un motociclista sufrió el domingo por la noche un tremendo accidente que lo mandó al hospital. No se acordaba de nada cuando lo asistieron y logró recuperar el conocimiento, pero parte del misterio fue develado cuando pudieron conseguir una cámara de seguridad del lugar del hecho: un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga.

El choque se produjo el domingo por la noche, poco después de las 22:30, cuando un hombre de 38 años circulaba con su motocicleta por calle Castelli en el barrio Bernardino Roivadavia. Al llegar a la esquina de Don Bosco, fue impactado por un auto que circulaba a alta velocidad y nunca frena, incluso después del accidente que terminó con el motociclista internado.

En las imágenes que les aportó a la víctima y a su esposa un vecino de la zona del accidente se observa la mecánica del impacto, pero no se logra divisar ni el modelo del vehículo ni el color, por lo que la búsqueda del conductor por ahora sigue abierta, sin muchos aportes ya que no hubo testigos, o al menos ninguno se acercó a ofrecer datos después de varios días.

"No hubo frenada del conductor, mi marido perdió el conocimiento y no se acuerda de nada. Lo llevaron a la clínica, le dieron varios puntos en la cara y sufrió golpes por todos lados. Se salvó de milagro, pero queremos que aparezca esta persona, porque no puede andar así por la vida. Casi lo mata", contó la esposa de la víctima.

La mujer remarcó que por la calle "no andaba nadie" en ese momento que pueda aportar datos sobre el vehículo que lo chocó, pero tienen la esperanza de que alguien pueda sumar información una vez que se difunda el caso, o que se pueda conseguir otra cámara de seguridad de una vivienda de la zona.